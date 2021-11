Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

Kdekoho může napadnout, jakou Ameriku jsem zrovna s tímto sdělením objevil. Jenže po diskusi na facebooku k nedávno namalovaným cyklistickým piktogramům v Berouně, které upozorňují o pohybu člověka na kole po vozovce, nutí si myslet opak. Jeden argumentující by cyklisty poslal na chodník, další rovnou radši do autoškoly. Jiná diskutérka zase nevidí v novém vodorovném značení konkrétně na užší komunikaci smysl. Celkově lidé nemají pochopení ani nad tím, jak by mohly piktogramy zvýšit bezpečnost cyklistů. Až mě překvapilo, jak takto běžná a praktická věc vyvolá tolik rozporuplnou debatu.