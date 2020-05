Zametla s každým. S hokejistou, fotbalistou, tenistou i basketbalistou. Bez ohledu na věk. Nemilosrdná epidemie koronaviru pozastavila sportovní svět. Malé světélko na konci tunelu už ovšem prosvítá, situace se přeci jen postupnými krůčky vrací do normálu. Na řadě je ale otázka nejhlavnější. Bude sport po mimořádné události v takové kondici, v jaké byl v podstatě ještě před pár týdny?

Sport. | Foto: Tomáš Marek

Pokud se po návratu do běžného režimu sejdeme na sportovištích v plném počtu, bude to pro nás největší výhra ze všech. To bezesporu. Hezká slova. Jenže je tu i druhý úhel pohledu. Jak vše bude vůbec vypadat?