Drahé energie a drtivá inflace neznepříjemňuje pouze naše základní životní potřeby, ale i volnočasové chvíle. Jednou z těch nejoblíbenějších, především pak pro rodiny, je si vyrazit do berounského aquaparku. Jenže společnost Berounská sportovní, která s podporou města centrum provozuje, oznámila, že si v novém roce za vodní radovánky notně připlatíme, a to o rovnou pětinu. Takový růst vstupného dost možná udělá z této běžné atrakce něco téměř luxusního.

Čili když nyní hodina o víkendu stojí dospělého 160 korun, po novém roce to bude 192 korun a za jedno dítě do 14 let rodiče nově zaplatí 114 korun. To znamená, že například hodinka pro čtyřčlennou rodinu vyjde na více než šest stovek. Při plavání vyhládne, takže minimálně stejnou částku, ne-li více, určitě utratí ještě za něco na zub. Zde mi přijde, že se najednou návštěva aquaparku pro řadu lidí stane poměrně nákladným výletem.

Připomíná mi to časy z 90. let, když jsem byl ještě kluk, tak se podobné víkendové vyjížďky plánovaly například do McDonalda. Tehdy se to vnímalo jako něco extra, na co se byla potřeba připravit, „výlet“ hezky nachystat, a to včetně peněženky.

Zvýšení cen. Lidé si v Berouně za vodní radovánky v aquaparku výrazně připlatí

Chápu, že se zdražit musí, protože je potřeba vodní centrum udržet v černých číslech. Jen jestli se už nedostaneme do situace takzvané Lafferovy křivky. Ta v ekonomice popisuje jev, že nadměrné daňové zatížení od určitého bodu způsobí státu spíše pokles výnosů. Analogicky pro berounské aquacentrum by to mohlo představovat moment, kdy se kvůli drahému vstupnému přijde vykoupat o tolik méně lidí, že příjmy centra spíše klesnou. Ředitel Berounské sportovní Antonín Marx nicméně argumentuje, že plánované zdražení je navrženo na ještě únosnou míru.

Tak doufejme, že tomu tak bude. Jinak posléze asi nezbude nic jiného než v centru „zhasnout“.