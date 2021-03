Zaměstnavatelé v regionu se úkolu chopili směle. Například v Carrier se testuje o sto šest a jak potvrdil finanční ředitel Martin Skřehota, mají i pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců kvůli zodpovědnosti za vlastní zdraví. Jde tu tak o odpovědnost vůči sobě a také ostatním. Jak to?

Bohužel jsem se setkal s tolika „mimo záznam“ přiznání, že se lidé nechtějí nechat vytrasovat kvůli tomu, aby nešli na nemocenskou a nepřišli tak o peníze. A zároveň na ně nepůsobil žádný mechanismus, který by je dostatečně nutil se před virem chránit. Jinými slovy dost lidí na to kašlalo. Do práce, a nejen tam, tak šli i s vědomím, že by mohli být pozitivní, i když „jim nic nebylo“.

Nyní, když je v práci povinné testování, konečně to bude i tyto, řekněme, méně uvážlivé osoby nutit změnit vzorce vlastního chování.