Po postupu do dalšího fáze volby to byl právě Andrej Babiš, kdo okamžitě vsadil na negativní kampaň a hned v pondělí ráno jsme mohli třeba kolem dálnice D5 na Prahu vidět jeho „válečné billboardy“. Na plakátu šéf ANO prohlašuje, že nezavleče Česko do války, že „je diplomat, ne voják“. Jako by tuto pravomoc prezident měl. Nemá, a tak účelně za použití lži samozřejmě hraje u voličů na jeden z nejzákladnějších pudů – strach.

Komentář: Volilo se proti, nikoli pro

Obecně jsme v politických kampaních přeci jen zvyklí na ledacos, co mě ale spíše v této souvislosti upoutalo, jak počínání Andreje Babiše a jeho týmu neuniká mladým lidem. Příležitost se o tom přesvědčit jsem měl například u studentských voleb na Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích. Tam mládež útočné a špinící tažení šéfa ANO silně kritizovala a odsoudila. Zaujal mě zejména výrok z úst letošního maturanta Josefa Čerpla: „Je to spíše rvanice než nějaký smysluplný ucházení se o post hlavy státu. Je to takové házení hnoje na druhé, než aby se kandidáti raději lépe představili.“

S tím se ztotožňuji a zároveň mě těší, že mladí lidé mají o politické dění takovýto zájem. Koneckonců politika se nás přímo týká, ať už chceme, či ne. Ptám se tedy: To se opravdu, pane Babiši, před mladými lidmi ani trochu nestydíte dávat jim takovýto příklad?

Čili vůbec se nedivím, že prezidentský kandidát za ANO dostal na hořovickém gymplu pouhé dva hlasy ze 121 platných. A jak už jsem asi před měsícem glosoval, jeho zvolením bychom po Miloši Zemanovi u nás našli nové politické dno (či prezidentské, chcete-li).