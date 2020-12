Před dvěma týdny se rozvolnilo, domovy pro seniory se otevřely návštěvám a restartuje se ekonomika. Kadeřnice v regionu musí pracovat přesčas, někde i celý víkend, aby stihly vyhovět všem zákazníkům. Restaurace, byť v omezenějším režimu, rozjíždějí provoz a lidé si konečně mohou zajít na dobré jídlo a sklenku vína či piva. A těšit se tak, že se život částečně vrací do normálu.

Podle ministra Blatného je potřeba ze společnosti vymanit strach z koronaviru a nahradit jej respektem. Pokud má třetí vlna pandemie přijít, je to především právě na nás samotných, jak tvrdá bude. Existence malých byznysů, zákaz návštěv v domovech pro seniory a limitovaná kapacita regionálních nemocnic je závislá právě na našich osobních činech, které jsou vymezeny tímto respektem.

Respektem nejen k samotnému viru, ale i k našim seniorům, a hlavně k podnikajícím spoluobčanům. Existence jejich provozoven, které mnohdy budují a hýčkají i celý život, je prakticky závislá na naší osobní zodpovědnosti.

Čili, ať už jsou mezi námi lidé na té či oné straně barikády, co se týče osobního názoru na koronavirus, nemocniční kapacity se ze dne na den nenafouknou a podnikatelé mohou opět být mávnutím vládního, byť v mnoha očích poměrně chaotického, proutku zavřeni. Pro mnoho našich spoluobčanů už by to mohlo znamenat třikrát a dost. Anebo i do třetice všeho dobrého.

Je to jen na nás.