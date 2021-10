Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

Procházkou prostranstvím před berounským obchodní domem Hvězda se lidé vracejí zpět v čase do šedivých dob před rokem 1989. Ponurá atmosféra rozbitého betonu, skla a železa se měla začít proměňovat právě touhle dobou. „Už bylo na čase,“ řekl by si kdokoliv, kdo ví, že se na přeměnu tohoto místa čeká už přes 10 let. Jenže se objevily nové skutečnosti, které nutnou obnovu opět oddálily.