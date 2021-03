KOMENTÁŘ: Zatím z pandemie kráčíme pouze mravenčími kroky

Obě nemocnice jsou připravené na spuštění velkokapacitních očkovacích center, kdy budou moct očkovat až 500 lidí denně. Do toho se konečně rozhýbal i nápad do očkování zahrnout praktické lékaře. Jsou to přeci oni, kde je denně v první linii, co se týče „tradičního očkování“.

Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

„Jako praktičtí lékaři máme s očkováním výborné zkušenosti. Z mého pohledu se zbytečně zatěžují nemocnice,“ řekla doktorka Barbora Darebná z Berouna. Názor Darebné sdílí i drtivá většina dalších praktiků v regionu. Máme tu tak nachystané dvě fronty, na kterých můžeme začít ofenzivu proti pandemii ve velkém. Účinnost vakcín se totiž odhaduje až na 94 procent (některé zdroje uvádí 80 procent), což by nám mělo z této šlamastiky pomoct. Je ale těžké jít do boje na jedné frontě, natož na dvou, když není munice. Vakcíny prostě stále chybí. GLOSA: Když nemá respirátor obchodník, napíše to na regál. A co ty, občane? Přečíst článek › „Až bude zajištěna stabilní a pravidelná dodávka vakcín, spustíme očkování ve zmíněných velkokapacitních centrech,“ řekl Marek Janka, náměstek pro léčebnou péči v holdingu Akeso, jež vlastní obě nemocnice. Janka zároveň pochválil dobrou komunikaci se Středočeským krajem. Odtamtud zatím ale jdou nejasné informace. „Dodávky vakcín jsou řešeny centrálně a neustále jsme tak v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví a řešíme zajištění jejich dostatku,“ víc v minulém týdnu radní Středočeského kraje pro zdravotnictví Pavel Pavlík říct nemohl. ZAMYŠLENÍ: Proč jsme pořád 'best in covid'? Přečíst článek › Čili když to drhne centrálně, těžko to pojede lokálně. Všechna energie se teď jednoznačně musí investovat do distribuce vakcín a zrychlit očkování, jinak se jen těžko pohneme z místa. A jde to, protože například ve Velké Británii už podali na 18 miliónů dávek.

