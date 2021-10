Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

I když to ještě neumějí vědci z utažské univerzity určit s jistotou, nemoc covid-19 se jeví jako sezónní. Virus mezi námi ale zatím nekoluje dost dlouho k tomu, aby se toto zjištění dalo jasně stanovit. Na druhou stranu mají už docela jasno, že tu s námi nějakou dobu zůstane; když už ne napořád, odhaduje se, že minimálně příštích deset let. Stejná studie, která byla publikována letos v květnu, skrze matematické modely předpovídá, že by se v příštích letech s budováním kolektivní imunity z covidu měla stát jen nepříjemnost typu průměrné chřipky.