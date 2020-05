Uvolňování jednotlivých opatření mnohdy vyvolává nejen u představitelů obcí, podnikatelů, ale také majitelů zooparků úsměv na tváři.

Proč?

Trnem v oku totiž zůstává otevření hobby marketů. Těch marketů, kde se i nadále shlukují lidé, zaměstnanci nemají šanci dodržování veškerých hygienických nařízení uhlídat, zatímco volné výběhy zoologických zahrad mohly přivítat návštěvníky teprve toto pondělí. Je to zvláštní paradoxní situace, kdy v jedné obrovské plechové hale se smí pohybovat stovky osob po celý den, zatímco brány menších zooparků, kde se návštěvníci prochází venku v přírodě, musely zůstat ještě uzavřené. Absurdní je i povinnost pro zooparky zajistit on-line prodej vstupenek, zatímco v marketech a v obchodech mohou zákazníci stát několik metrů dlouhou frontu s bezpečnostními hygienickými odstupy a nikomu to nevadí. Přitom jakákoliv další opatření už tak komplikují velmi složitou situaci zooparků. Ve Statku u Merlina v Chyňavě majitelka musela požádat o pomoc veřejnost, aby zoopark přežil, aby zvířata měla co jíst.

Proč dostaly přednost hobby markety před zooparky a menšími obchody, je záhadou. Slýcháme od odborníků, abychom při nošení roušek používali zdraví selský rozum, v případě uvolňování opatření jej ale někde zřejmě nepoužili. Rozhodně považuji za mnohem zdravější a méně rizikovější trávit čas v přírodě a třeba i u zvířat v zooparku, než s nákupním košíkem projíždět kolem regálů lidmi přeplněných marketů.