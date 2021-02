KOMENTÁŘ: Žijeme v království nelegálního reklamního smogu?

Když si něco pronajímám, neměl bych být zodpovědný za to, zda se jedná o legální činnost? Logika tu velí ano. To ale neplatí o provozování billboardů. Možná i proto je naše zemička tímto marasmem naprosto zasmogovaná. Není nic hnusnějšího, než když vjíždíte do obce barevnou alejí reklam.

Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

Mezi ty legálně umístěnými poutači jsou i ty načerno postavené. Jak se tomu stalo na Berounsku v uplynulém týdnu. Někdy trvá i týdny, než se je v souladu se zákonem povede odstranit. Mezitím bývají takové plochy často pronajaty. Jeden případ se stal v Králově Dvoře, kde si nic netušící podnikatel pronájem nelegální plochy zaplatil. Byl napálen a nyní se podle jeho slov bude muset za pomocí právníka ze smlouvy vyvázat. Asi nepůjde o nic těžkého, nicméně na klidném spánku to taky nepřidá. KOMENTÁŘ: Když vlastní registrační očkovací systém funguje lépe než ten vládní Přečíst článek › V tomto případě jde o stejný trik, který loni zažila už i Praha. Provozovatelem billboardů je „papírová“ firma EDGE Reality s.r.o. sídlící v jednom z činžáků v Praze. Kontaktovat jde pouze přes datovou schránku a musíte mít štěstí, když vám někdo odpoví. Navíc majitelem billboardů je jiná firma, DUO CENTER Slovakia s.r.o., a ta zase hraje mrtvého brouka. Takže aby to nebylo moc jednoduché, další firma, Eurobillboard Antona Fischera, zcela beztrestně tyto nelegální plochy pronajímá a podle zákona nedělá nic špatného. Není totiž jejich povinností zjišťovat, zda je ta či ona plocha umístěna v souladu se zákonem. Je tak už na čase takový zákon změnit. Aby právě i pronajímatelé všech reklamních ploch byli plně zodpovědní za legalitu umístění billboardů. Věřím, že by nám tu ubylo hodně velkého množství reklamního smogu, až by se naše oči mohly na cestách opět „nadechnout“ krásným pohledem do okolní krajiny.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu