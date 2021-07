Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

Stejně tak, jak tomu bylo v minulém roce, i ten letošní se liší od těch předešlých tím, že ty nejteplejší dny prožijeme v čase pandemie. Nicméně většina služeb se díky dobrým číslům rozvolnila. Můžeme si jít zacvičit do posiloven, dámy do butiku či do kadeřnictví, pánové mohou zajít k holiči nebo společně u pivka koukat na fotbal. A když už nám přišla ta správná vedra, lidé vyrazili i k vodě k rybníku či na veřejná koupaliště.