Teplé jarní počasí, pravda i když bylo o víkend více větrno, vyhnalo znovu lidi do přírody. Ti zodpovědnější vyrazili na příjemnou procházku do místních lesů a s rouškou. I většina cyklistů se snažila dodržovat bezpečné odstupy a v obcích si poctivě zakrývali ústa a nos.

I když těchto „výletníků“ byla většina, najdou se stále tací, kteří nerespektují stanovená pravidla. Jako by si ještě neuvědomovali, že tím, že nenosí roušky neohrožují sebe, ale především své okolí. Stačilo se v posledních dnech minulého týdne podívat na louku u řeky v Nižboru či vyrazit do turisticky známějších míst na Berounsku – jakmile lidé opustili své vozy, jako by pro některé vše přestalo platit a ochrana obličeje zůstala kdesi po kapsách či v autě.

Pozvolné uvolňování pravidel si zkrátka někdo vyložil po svém. Dotyční zkrátka začínají nabývat přesvědčení o konci pandemie a již zcela minimálním riziku nakažení. Bohužel si neuvědomují, že právě tímto chováním mohou způsobit nejen její prodloužení ale i obnovení.

Vážení, buďme tolerantní. Tentokráte „bojujeme“ všichni pospolu, i když názory na současnou situaci se různí. Policie být všude nemůže, zkusme poučovat ty „nezodpovědné“ o nutnosti se přizpůsobit. Třeba po několikátém upozornění si dotyčný hříšník roušku nasadí, aby nemusel opět poslouchat „řeči o nebezpečí". Bez kázně a tolerance to nepůjde. Vydržme.