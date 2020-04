Jenže jako by vládní nařízení neplatily pro všechny. I přes veškeré výzvy se najdou tací, kteří ať už vědomě či neúmyslně povinnost nosit zahalená ústa a nos porušují.

„Běžím, nemůžu dýchat!“ Tak třeba reagoval jeden z běžců na cyklostezce podél řeky Berounky. Že i při běhu potencionálně ohrožuje zde přítomné lidi na procházce, kterých sice nebylo mnoho, zřejmě muži ve středním věku nedošlo.

Až trochu naivně se chovají i někteří „turisté“ z měst. Po celotýdenní karanténě zkrátka chtějí vyrazit do přírody, bohužel ale volí ten nejhorší způsob – otevřít mapu, najít zajímavou památku, nejbližší parkoviště a hurá - jede se na výlet. A tak jsme svědky plných parkovišť v době nařízené karantény. Je to smutné, ale je to tak…

Volat po větším počtu policistů v terénu je nesmyslné a hlavně nereálné. Především bychom měli my všichni začít sami u sebe a poté jako zodpovědná společnost vychovávat neustálým napomínáním ty, kteří pravidla porušují. Dokud budeme jen mávat rukou a bědovat doma u televize, nic se nezmění. A pro policii je to boj s větrnými mlýny.