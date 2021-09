Nikdy bychom tak neměli zapomenout, i když už čas postoupil natolik, že nás Pétépáci postupně opouští. „Není divu, protože už jsme v průměrů devadesátiletí kluci,“ jak také s milým humorem při setkání uvedl Richard Smola, který u PTP sloužil od října 1951 až do května 1954.

Zaječov je jediným místem v České republice, kde se každoročně na službu v PTP vzpomíná. Letos to bylo po devětadvacáté a i tento rok se ceremoniálu zúčastnily děti z místní základní školy v čele s ředitelkou Marií Ernestovou. „Jako učitelé se dětem snažíme zprostředkovat historii zajímavým způsobem, aby v ní našly poučení, zalíbení a hlavně aby si vypěstovaly úctu k těm, kteří za naší svobodu museli obětovat něco ze svého života, a někdy i ten život,“ uvedla při setkání ředitelka.

V nich nádeničili na stavbách, fárali do dolů a zastávali další podřadnou práci. Vznik PTP byl nástrojem komunistického zřízení vytvořit levnou pracovní sílu. Přitom fungování praporů nemělo oporu jak v československých zákonech, tak ani v mezinárodním právu.

V Zaječově při příležitosti setkání Pétépáků ve Svaté Dobrotivé jsme si opět připomněli, kam až dokázal minulý režim zajít, když došlo ke kádrování lidí. V padesátých letech mladí muži podléhající brannému zákonu, kteří měli nevyhovující politický profil či „závadný rodinný původ“, byli režimem nahnáni do Pomocně technických praporů (PTP).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.