Žáci mohou experimentovat například se sadou pro komplexní výuku obnovitelných zdrojů, žákovská souprava elektrochemie zase dovolí nahlédnout do tajů fyzikální chemie a kufřík nanotechnologie představí technologii budoucnosti. Anebo je libo experimenty ve vakuu či tisku na 3D tiskárnách v moderní IT učebně?

Na základní škole T. G. Masaryka v Komárově otevřeli nově zrekonstruované prostory. Žáci mají nyní k dispozici nádhernou studovnu s odpočívárnou, po které by snila nejedna naše střední škola. Co je ale důležitější, ve škole s příchodem nového školního roku ukázali zrekonstruovanou a nově vybavenou učebnu fyziky, chemickou laboratoř a učebnu výpočetní techniky. Na podmínky základní školy tak vytvořili vskutku vynikající high-tech prostředí, které bezesporu pomůže dětem představit svět vědy a techniky.

Jsme ve volebním roce a řada hnutí a stran mají v programu, jak chtějí přitáhnout do země technologické giganty a startupy a nadobro nás prý zbaví nálepky montovny. A mezitím, co politici slibují, jinde se maká.

