V Zaječově mají od března tohoto roku ve zkušebním provozu úpravnu pitné vody s použitím jedinečné technologie nanofiltrace. Obec na úpatí Brd je tak teprve druhou v republice, která tuto technologii používá. Díky tomu si zajistili vlastní zdroj kvalitní pitné vody.

Původně se ale chtěli vydat klasickou konvenční cestou, když byl projekt na novou úpravnu vody připravován, ale v průběhu se rozhodli sáhnout po dosud relativně nové nanotechnologii. „Jinde často narazíte na klasické ultrafiltrace, které k provozu používají relativně dost chemie. To byl původně i náš plán. Následně jsme ale udělali změny v projektu a šli jsme do nanofiltrace už jen proto, že zde potřebujete minimum chemie a tato technologie především lépe odstraňuje zabarvení vody. To bylo pro nás zásadní,“ vysvětlil krok starosta Vladimír Havlík.

Nanotechnologie umí odstranit z vody pesticidy i mikroplasty. Membrány přitom oddělí nejen ve vodě přítomné mikroorganismy, ale i látky ovlivňující barvu vody. Zároveň ve vodě zůstávají žádoucí minerály, jako je vápník, hořčík, draslík či sodík. Zní to až pohádkově. Ale evidentně to funguje, protože podle dosavadních výborných výsledků vzorkování, které musí Zaječov průběrně prezentovat hygieně, se v lednu chystá ukončení zkušebního provozu.