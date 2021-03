Například Martin Hruška z berounského rokového klubu Prdel chodí na brigády, prodává cédéčka, dělá, co může, jen aby svůj klub udržel. A světlo na konci tunelu stále v nedohlednu. „Už je to šíleně dlouhá beznaděj," říká.

Proč jsme tedy přes to všechno pořád 'best in covid'?

Starosta Hořovic Jiří Peřina je přesvědčen, že spousta bezpříznakových lidí infekci přechází a roznáší virus například v zaměstnání, odkud se šíří dále v rodinách. Jeho názor sdílím. A statistiky to potvrzují: téměř 40 procent lidí se nakazí v práci a přes 20 procent následně doma. Proč tomu tak je?

Řekněme si to na rovinu, tedy na dvě roviny. Ta první je, že lidé kašlou na to jít na nemocenskou do karantény, protože až do minulého týdne neexistoval důstojný, rozumějme dostatečně motivující, kompenzační bonus. Takže covid pozitivní lidé normálně fungují dál, chodí ven, do práce, nakupovat.

A pak tu je rovina druhá, kdy už všichni máme plné zuby kauz tipu Roman Prymula na Vyšehradě a na fotbale se zástupcem hlavní hygieničky Janem Marounkem, Milan Hnilička na mejdanu v Teplicích, manželka premiéra na prázdninách v Dubaji - a mohl bych pokračovat. To příšerně podlamuje důvěru v cokoliv, co nám vláda přikazuje. Tak se pak nedivme, že jsme 'best in covid'.

Přál bych si ale, aby tomu tak nebylo, protože taky se nemůžu dočkat světla na konci tunelu – zajít konečně na lezeckou stěnu, podívat se na mistrovství světa v hokeji v hospodě, v létě zajít na festival. Teď je to na vás, vládo – v obojím slova smyslu!