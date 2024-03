Při pádu sloupu vysokého napětí zemřel člověk. Nehoda zastavila provoz vlaků

Při práci na sloupu elektrického vedení zemřel jeden muž a dva byli zraněni. Nehoda zastavila provoz vlaků v úseku Zadní Třebaň - Řevnice. Omezení na trati z Prahy do Berouna a dále do Plzně potvrá až do pozdních odpoledních hodin. V oblasti byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek