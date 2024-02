Záchranné složky zasahovaly u dopravní nehody nedaleko obce Lochovice na Berounsku. Řidička tam ze zatím nezjištěných důvodů sjela do pole. Ji i její dvě děti převezli záchranáři do nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

K nehodě došlo po 13. hodině, na místo ihned vyrazily všechny záchranné složky. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové cestovali tou dobou v autě i dvě děti.

Záchranáři do péče převzali tři pacienty. Lehce zraněnou řidičku museli převést do nemocnice v Hořovicích. Obě dvě děti byly také transportovány do hořovické nemocnice k dalšímu vyšetření.

Žena se na místě podrobila dechové zkoušce, která vyšla negativní. Okolnosti dopravní nehody jsou nyní předmětem vyšetřování policie.