Protože bylo místo události velmi těžce dostupné, na pomoc přispěchaly dva vrtulníky, které přistály na blízkém poli. „Jen co se žena dostala do péče záchranářů, s pomocí našich jednotek byla přenesena do přistavené záchranky, která ji následně dovezla k čekajícímu vrtulníku,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Do lomu Velká Amerika spadla žena. Vážným zraněním na místě podlehla

Mluvčí středočeské Monika Nováková informovala, že žena při pádu utrpěla otřes mozku. „Pacientka byla se středně těžkým zraněním letecky transportována do motolské nemocnice. Při převozu byla při vědomí a stabilizována,“ upřesnila mluvčí.

Zraněná žena je ročník 1973 a podle mluvčí policie Michaely Richterové se u ní podařilo provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla negativně.