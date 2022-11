Okolnosti nehody vyšetřují policisté, následky řešili na místě záchranáři. „Na místě jsme ošetřili čtyři zraněné osoby. U dvou existovalo podezření na otřes mozku. V jednom případě byl zraněný transportován letecky do Střešovic, ve druhém případě pak sanitkou do motolské nemocnice,“ uvedla Monika Nováková, mluvčí středočeské záchranky. Třetí osoba se zraněním pánve putovala rovněž do Motola. Poslední zranění nebylo blíže specifikováno a účastník nehody byl převezen do hořovické nemocnice.