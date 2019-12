Cyklista musel kvůli dodávce uhnout ze silnice. Narazil do značky

Začalo to zcela normálně: cyklista si jen tak jel ve směru od obce Svatá na Králův Dvůr. Jenže při jeho cestě se stalo něco, co celý výlet změnilo. Podle jeho vyjádření ho začala předjíždět dodávka, a to hodně nešikovně, jak dokládá následující sled událostí.

Dopravní nehoda cyklisty - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Marek Nečina