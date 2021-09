Hasiči museli řidiče vyprostit a zajistit uniklé provozní kapaliny. „Na místě zasahovaly dvě jednotky ze stanice Beroun a Hořovice, každá měla na místě dva vozy. Hasiči zraněného muže z vraku auta vyprostili a předali ho zdravotnické záchranné službě. Po dobu vyprošťování byla dálnice uzavřena a poté bylo provedeno zasypání provozních kapalin. Zajistili jsme i odtažení jednoho vozidla, aby se mohla dálnice zprovoznit alespoň odstavným pruhem. To bylo kolem jedenácté hodiny,“ informoval mluvčí hasičů Jan Sýkora.

Podle informací policie a záchranářů se zranil pouze řidič Mercedesu a další dva účastníci nehody z ní vyvázly bez poranění. „K nehodě byl přivolán vrtulník, který transportoval zraněného muže do Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. Pacient byl během transportu při vědomí a stabilizovaný. Šlo o lehčí poranění dolních končetin po zaklínění,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Homolová.

„Čtyřiačtyřicetiletý řidič Mercedesu Sprinter přejížděl z levého jízdního pruhu do pravého, kde narazil do souběžně jedoucího nákladního auta nespecifikované značky. Po srážce došlo ke střetu s vozidlem Jeep, které jelo před nimi,“ potvrdila mluvčí policie Michaela Nováková.

