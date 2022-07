Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Při záchraně asistovali berounští hasiči, kteří museli zraněného řidiče vyprostit. „Museli jsme použít hydraulické zařízení. Jen co se to hasičům povedlo, byl zraněný řidič předán do péče záchranné služby," sdělila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.