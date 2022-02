Třináctiletá dívka vyběhla zpoza autobusu, srazil ji projíždějící vůz

Zřejmě nerozvážnost mladé slečny byla příčinou dopravní nehody, která se stala po 16. hodině na Hlavní ulici v Malých Přílepech. Podle informací policie ji srazil osobní vůz poté, co vběhla do silnice zpoza autobusu. Přivolaný vrtulník pak dívku transportoval do jedné z pražských nemocnic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta