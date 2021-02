KRIMI MIX: Auto na pěší zóně v Berouně srazilo chodkyni

K dopravní nehodě, při níž byla v ulici Hornohradební sražena chodkyně, vyjeli policisté v pátek 22. ledna dopoledne. Jednasedmdesátiletý řidič s osobním autem Ford Focus ve směru jízdy do Havlíčkovy ulice narazil zezadu do seniorky jdoucí po pěší zóně, a to přes to, že jel velmi nízkou rychlostí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň