Co bylo přesnou příčinou tragické nehody zjišťují policisté. Ti musí vyloučit, zda nebyl pětatřicetiletý řidič pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Napsala to policistka Jana Šteinerová.

„Řidič jel se svým vozem Škoda Octavia od obce Dobřichovice směrem do Černošic. Podle prvotního vyšetřování muž zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. Následně přejel do protisměru a poté do levého silničního příkopu. V těchto místech narazilo vozidlo přední částí do vzrostlého stromu. Následkem tohoto nárazu došlo ke smrtelnému zranění pětatřicetiletého řidiče," sdělila policistka Jana Šteinerová.

Policie dále upozorňuje řidiče, aby v době nepříznivého počasí, kdy jsou silnice kluzké a v ranních a nočních hodinách na nich bývá snížená viditelnost, zvýšili svoji pozornost a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám.