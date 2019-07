Jako v pořadí druhé bouralo vozidlo chtějící se vyhnout chodci, jehož pohyby dávaly najevo, že si předtím zřejmě přihnul. Manévr bohužel nevyšel: automobil vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu.

Lidem sedícím uvnitř se naštěstí nic nestalo; pěší účastník, jenž se také v posledních momentech snažil uhnout, skončil v příkopu. ak se ukázalo, i on byl ještě krátce předtím řidičem. Poté, co opodál naboural do sloupu, však místo nehody opustil – a dál pokračoval po svých. Tuto nehodu však posádka druhého auta neviděla: přijížděla v protisměru.

Muže, který podle všeho figuroval u obou nehod, ošetřovali záchranáři. Nestalo se mu však nic vážného; utrpěl především odřeniny a pohmožděniny. Dechová zkouška následně potvrdila, že měl opravdu notně upito. Jaké přesně byly okolnosti obou nehod, ukáže další policejní šetření.