„Je vyloučeno cizí zavinění,“ uvedla k nehodě policejní mluvčí. Provoz na trati musel být kvůli nehodě zastaven, následně vlaky projížděly, ale pouze po jedné koleji a nižší rychlostí.

To ale není jediná sebevražda, která se v poslední době v regionu odehrála. V pátek 20. září zemřel senior starší 80 let na Praze-západ na nádraží ve vedle ležících Dobřichovicích, kde ho srazil projíždějící rychlík, jednalo se o stejný vlak, který ale jel opačným směrem. Tehdy mířil z Mnichova přes Plzeň do Prahy. Senior utrpěl smrtelná zranění.

I v tomto případě znamenalo vlakové neštěstí omezení provozu po jedné koleji. Přineslo to těžkosti nejen v samotných Dobřichovicích, ale v celém traťovém úseku. Důsledkem se stalo citelné zpoždění spojů jak na příměstské lince S7, tak na rychlíkové lince R16. Trasa jednoho osobního vlaku mířícího do Prahy byla kvůli eliminaci zpoždění zkrácena: souprava dojela jen na Smíchov a na hlavní nádraží už nepokračovala.