Řidiči by podle policistů měli být obzvláště opatrní. Za snížené viditelnosti, v noci i brzy ráno hrozí zvýšené riziko, že se podobná nehoda přihodí. Policie proto doporučuje přizpůsobit jízdu situaci tak, aby řidič dokázal včas reagovat. Pokud bude přesto střet praktický jistý, odborníci nedoporučují se snažit mu vyhnout. „Náhlou změnou směru jízdy může dojít k daleko fatálnější havárii, třeba nárazu do stromu,“ upozornila policistka.

Když už k nehodě dojde, měli by řidiči neprodleně zavolat policisty. Ti pak o úhynu zvířete vyrozumí myslivecké sdružení. Volat myslivce mohou i sami řidiči. Sražené zvíře si každopádně nesmí nechat. Pokud by to totiž udělali, dopustí se trestného činu zatajení věci. „Za ten hrozí až rok odnětí svobody,“ dodala Pučelíková.