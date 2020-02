Vichr bezprostředně způsobil několik dopravních nehod

Náraz do billboardu poškodil auto, i když jeho řidič vůbec nevyjel z dálnice. Stalo se to v pondělí po poledni na příjezdu do Prahy po D10, kde na 3. kilometru u Radonic sfoukl vítr na vozovku reklamní poutač, do kterého narazilo osobní auto. I když místo zůstalo jedním pruhem průjezdné, událost se neobešla bez kolony ve směru jízdy od Mladé Boleslavi.

Strom se zřítil na dodávku přesně ve chvíli, kdy projížděla kolem. Řidič unikl smrti jen o vlásek. | Foto: HZS Středočeského kraje