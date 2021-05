Zasahovat museli záchranáři rovněž v Berouně, kde se u železničního přejezdu na výjezdu z města směrem na Vráž deset minut před osmou srazily motorka a osobní auto v křižovatce ulic Pražská a Brožíkova; v důsledku nehody se pak zcela ucpal průtah Berounem.

Ve stejné době se bouralo také na okraji Jíloviště na Praze-západ, kde v Příjezdní ulici došlo ke střetu osobního a nákladního auta. V tomto případě nebylo třeba odstraňovat ani únik provozních kapalin.

Středočeští záchranáři i hasiči také na twitteru upozornili na havárii osobního auta, k níž došlo ve čtvrtek navečer poblíž berounské osady Jarov. Poté, co po srážce dvou aut jedno skončilo v příkopu, odvážela záchranná služba pacientku na traumacentrum nemocnice v pražském Motole s podezřením na poranění páteře; hasiči museli při vyprošťování použít hydraulické zařízení a páteřovou desku.

Dnes naše posádky z Hořovic a Zdic zasahovaly u dopr. nehody na Berounsku. Vyproštění v režii @HZS_ScK. Jedna pacientka odvezena do traumacentra @FnMotol s podezř. na poranění páteře. Další dva pacienti do nem. Hořovice k vyšetření a léčbě.



