/FOTO, VIDEO/ Na 18,5 kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu došlo ve čtvrtek 11. dubna po jedenácté hodině dopoledne ke střetu čtyř osobních a jednoho nákladního automobilu. Dálnice směrem na Prahu byla několik hodin zcela uzavřená, vytvořila se desetikilometrová kolona. Až po 14 hodině byl obnoven provoz alespoň jedním jízdním pruhem.

Nehoda na D5 u Berouna 11. dubna 2024. | Video: Jana Hájíčková

"Na 18,5 kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu došlo ve čtvrtek 11. dubna po jedenácté hodině ke střetu čtyř osobních a jednoho nákladního automobilu. Nehoda blokuje dopravu, dálnice směrem na Prahu je zcela uzavřená," sdělila Deníku krátce po nehodě policejní mluvčí Michaela Richterová. Později doplnila, že podle prvotního šetření k hromadné nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič osobního vozidla jedoucí po dálnici D5 nejspíš nestihl zareagovat na vozidla stojící v koloně a narazil do vozidla, které bylo silou nárazu odhozeno do dalšího auta stojícího před ním a takto se střetla celkem čtyři osobní a jedno nákladní vozidlo. Řidiči na místě měli dechové zkoušky negativní, u zbylých, kteří byli převezeni do nemocnice, si policisté vyžádali odběr krve.

"Ošetřeni byli tři lidé, dva pacienti s pohmožděninami hrudníku byli po ošetření převezeni do FN Motol, třetí, nezletilá osoba, nemá žádná viditelná poranění, záchranáři ji vezou k dalšímu vyšetření rovněž do FN Motol," uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková.

Nehoda na dálnici D5 u Berouna 11. dubna 2024:

Zdroj: Hájíčková Jana

"V 11.35 hodin jsme měli ohlášenou dopravní nehodu na kilometru 18,5 dálnice D5 ve směru do Prahy s tím, že tam jedno auto hoří a je v něm někdo zaklíněn. Na místo vyjely profesionální jednotky hasičů z Berouna a z Hořovic a dobrovolná jednotka hasičů z Králova Dvora. První jednotka byla na místě osm minut po ohlášení události. Když dorazili, tak už nic nehořelo. Z jednoho osobního automobilu vyprostili jednu osobu, ostatní už byli mimo vozidla," shrnul tiskový mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.

Ve 14.15 byl obnoven provoz levým jízdním pruhem. Kolona má téměř deset kilometrů. K úplnému obnovení provozu by mělo dojít cca v 15 hodin.