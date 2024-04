Ranní nehoda na D5: Zaklíněného řidiče vyprostili hasiči, letěl pro něj vrtulník

/FOTOGALERIE/ Dálnice D5 z Prahy do Plzně mezi Žebrákem a Zálužím byla ve středu 17. dubna ráno více než hodinu uzavřena na 36,5 kilometru, kde dodávka narazila do návěsu kamionu. V dodávce cestovalo devět lidí. Řidič dodávky (66) byl těžce zraněn a musel být transportován vrtulníkem do nemocnice.

Nehoda na dálnici D5 mezi Žebrákem a Zálužím. | Foto: se souhlasem HZS Středočeského kraje