Osobní auto s nákladním vozidlem se srazilo v pondělí 6. ledna před jedenáctou hodinou na dálnici D5 u Berouna. Třebaže se k nehodě sjely všechny složky integrovaného záchranného systému, nebyl nikdo zraněn. Uvedla to Jana Šteinerová, mluvčí policie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Bělka

Při dopravní nehodě se střetlo osobní vozidlo s nákladním vozem ve směru jízdy od Prahy do Plzně. „Po střetu těchto dvou vozidel došlo k značnému poškození středových svodidel, která vlivem nárazu zasahovala do jízdní dráhy ve směru do Prahy,“ uvedla policejní mluvčí.