Podle informací záchranné služby zdravotníci ošetřovali všechny osoby z Dacie. Žena byla s otřesem mozku převezena na centrální příjem nemocnice v Hořovicích, dále pak muž bez viditelného zranění, ale také převezen do nemocnice. Dalšího muže s pohmožděným hrudníkem, úrazem kolena a zlomeným zápěstím odvezla sanitkou do nemocnice v pražském Motole. Čtvrtá osoba pak putovala k dovyšetření taktéž do Motola. Poslední z osádky osobního vozu byl transportován do Motola letecky.

Nehoda dvou kamionů na D5 si vyžádala jedno zranění. Do kolony narazil další vůz

„Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče Dacie negativní,“ poznamenala mluvčí policie.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.