Nejprve z Rakovnicka, kde šlo o srnu sraženou na silnici mezi obcí Hořesedly a městysem Kněževes – a další zpráva o střetu s volně žijícím zvířetem přišla před polednem z Prahy-západ. V tomto případě se jednalo o divoké prase sražené u Jenče na dálnici D6; před sedmým dálničním kilometrem ve směru jízdy od Prahy na Nové Strašecí.

Podvečer 25. prosince pak přinesl další nepříjemnou sérii srážek osobních aut se zvířaty. Po půl páté se střetlo osobní auto se srnou u Liběchova na Mělnicku; na silnici II. třídy vedoucí podél Labe na Štětí. O necelou hodinu později se nehoda s účastí srny opakovala na Benešovsku – ve vsi Vatěkov, která je součástí obce Václavice kousek od Konopiště.

A nedlouho předtím ještě policisté vyráželi na dálnici D4 na Příbramsku; konkrétně na její 29. kilometr ve směru jízdy od Prahy na Háje. Na úrovni Dobříše a Staré Huti srazilo auto psa.

Čtvrt hodiny před šestou večer ještě přišlo hlášení od obce Drozdov na Berounsku: sražená srna uprostřed silnice II. třídy, která kopíruje trasu dálnice D5. Mimochodem – právě tyto čtyři „zvířecí“ bouračky byly v té chvíli jedinými aktuálními problémy na komunikacích, jež měla středočeská policie nahlášené před 18. hodinou.

V okrese častěji než obden

Podobné incidenty nejsou výjimkou po celém kraji. Častěji bývají hlášeny třeba z Příbramska, Berounska, Benešovska – ale i z Mladoboleslavska nebo z Mělnicka. To, že nejde jen o zdání, ale podobných případů skutečně přibývá i podle policejních statistik, potvrzuje právě mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. S tím, že jen v mělnickém okrese policisté letos do poloviny prosince řešili čtvrt tisícovky srážek se zvěří. Bylo jich 251 – v průměru tedy častěji než obden.

Pokud k takové nehodě dojde, má řidič vždy volat policii – a nejen z toho důvodu, že hodně šoférů potřebuje záznam o události pro pojišťovnu. Důvodem je i to, že vznikla také škoda na majetku třetí osoby – v tomto případě na zvířeti – kdy je řidič nahlásit událost povinen. I v případě, kdy zvíře při nárazu neuhynulo a z místa uteklo.

Řidič musí počítat s dechovkou zkouškou – ale také s tím, že policisté vše sepíší a rovněž se postarají o přivolání zástupce mysliveckého sdružení, který zajistí likvidaci mrtvého kusu nebo pátrání po zraněném jedinci. Zpravidla se policejní šetření obejde bez pokuty – řidič totiž většinou není označen za viníka dopravní nehody a věc se uzavírá konstatováním, že na náhlé vběhnutí zvěře na komunikaci neměl šanci zareagovat.

Trest hrozí, zato odškodnění ne

Pokud ke střetu dojde, je prvotním úkolem zjistit, zda nebyli zraněni lidé. Pokud ano, je třeba poskytnout první pomoc a přivolat záchranáře. Dalším krokem je stejně jako v případě jakékoli jiné nehody řádné označení místa, aby se předešlo dalším haváriím.

„Samozřejmostí je také zdržení se jakéhokoli jednání, které může ohrozit řádné prošetření okolností dopravní nehody,“ tlumočila Johnová pokyny oddělení ministerstva dopravy BESIP. „Je zakázána manipulace s vozidly či předměty. Pokud se postavení vozidla musí změnit (například z důvodu vyproštění osob či obnovení provozu), je řidič povinen vyznačit situaci na místě a stopy,“ upřesnila.

Jedním dechem také zdůraznila, že o ponechání si usmrceného zvířete jako odškodnění za rozbitý nárazník nemá smysl uvažovat – to by mohlo být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, případně jako krádež; což už je přečin řešený u soudu. „Škoda na rozbitém nárazníku by se tak řidiči mohla navýšit až o dvacet tisíc korun pokuty, či trest odnětí svobody až na dvě léta,“ upozornila Johnová. Naopak s náhradou škody může vlastník auta počítat jen ze své pojistky; u střetů s divoce žijící zvěří je to jiné, než v případech, kdy by došlo ke srážce se zvířetem domácím nebo hospodářským.

Časté jsou případy, kdy zvíře náhle vběhne zprava přímo pod auto – a řidiči pak shodně říkají, že už se nedalo dělat nic než čekat na náraz. Odborníci přesto radí, že riziko se dá snížit. Základem je zpomalení a ostražitost v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat; to platí jak v lese, tak v otevřené krajině s poli. V případě spatření zvěře u silnice se vyplatí ztlumit dálková světla, aby zvířata nebyla oslněna. A pokud silnici přeběhne jedno zvíře, je dobré počítat s tím, že se mohou objevit i další.

Lepší je narazit než divoce kličkovat

Pokud se srážka jeví neodvratná, ale současně ještě zbývá čas reagovat, odborníci na bezpečnost provozu varují před divokými manévry ve snaze o vyhnutí. Ty totiž mohou končit havárií s vážnými následky. Jako lepší variantu doporučují intenzivně brzdit, aby se rychlost co nejvíce snížila, a současně držet auto v přímém směru. Čelní náraz sice přinese poškození – nicméně vozidla a jejich deformační zóny jsou konstruovány tak, aby právě za takové situace poskytovaly posádce maximální ochranu.