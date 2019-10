V pohotovosti byl také policejní vrtulník. Ten nakonec ale nemusel vzlétnout. „Policistům z berounského obvodního oddělení se podařilo ztracenou dívku vypátrat živou a nezraněnou. Dívenka byla hlídkou předána otci a pátrací akce, která trvala pouhých pár hodin, byla ukončena,“ okomentovala berounský případ policejní mluvčí.

Případ má tak šťastný konec; policisté ale upozorňují občany, že by měli být opatrní. „V tomto období, kdy lidé poměrně často vyráží do lesů za účelem houbaření, by měli u sebe vždy mobilní telefon, aby si v případě, že se ztratí, mohli přivolat pomoc,“ řekla podotkla Marcela Pučelíková.

Není to ojedinělý případ, kdy se člověk ztratil při houbaření. „Nedávno proběhla na okrese Praha západ u obce Mníšek pod Brdy rovněž pátrací akce, kdy se při houbaření ztratila seniorka, ta byla policisty naštěstí také včas nalezena v pořádku a bez zranění,“ podotkla.

V takových případech nehrozí pouze to, že se člověk ztratí, ale stávají se i situace, kdy se lidé zraní, někam spadnou, nebo mají jinou zdravotní indispozici. „Do těchto míst by lidé neměli raději vyrážet sami, ale vždy s někým, aby o sobě měli po celou dobu přehled a jeden druhému mohli pomoci,“ dodala policejní mluvčí.