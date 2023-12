/FOTO, VIDEO/ Od pátečního rána na Berounsku nepřetržitě sněží, padá těžký mokrý sníh. Hasiče tak zaměstnávají především dopravní nehody. Například u Želkovic zapadl Land Rover do příkopu. V Neumětelích pro změnu narazila řidička vozu Suzuki do stromu.

Sníh na Berounsku komplikuje dopravu a zaměstnává hasiče | Video: Hájíčková Jana

„Od rána jsme řešili šest dopravních nehod a pomohli třem zraněným. Dvě dopravní nehody se staly jen kousek od sebe u Koněprus,“ řekl Ladislav Holomčík z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Silnice III. třídy nebyly ještě v 17. hodin ošetřené a tudíž jsou sjízdné jen s velkou opatrností.

U Želkovic, kde je silnice velmi úzká, sjelo auto značky Land Rover do příkopu. V Neumětelích zase narazila řidička vozu Suzuki do stromu a musela být převezena s bolestí hrudníku do nemocnice.

Bílý a mrazivý víkend na Berounsku. V záplavě sněhu hrozí dopravní komplikace

Sněžit by mělo přestat až v sobotu kolem půlnoci. „Ještě jsme první prosincový denpomáhali záchranářům s transportem pacienta ve vakuové matraci ve zhoršeném terénu z chalupy v Kleštěnicích a právě teď zasahujeme při požáru v kotelně rodinného domu v Jivině. Sjelo se tam celkem deset vozů z Hořovic, Berouna, Cheznovic, Chaloupek, Komárova a Zaječova,“ dodal Holomčík po 17. hodině v pátek 1. prosince.