Až tři roky vězení hrozí sedmadvacetiletému muži z Berouna, který chtěl utéct od dopravní nehody. A měl velmi dobrý důvod. Podle dechové orientační zkoušky měl v těle 1,5 promile alkoholu. Kromě toho s policisty vůbec nespolupracoval.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zmiňovaný muž řídil osobní vozidlo Ford Focus, když při odbočování vlevo do ulice Fučíkova směrem na dálnici D5 nedal přednost právě projíždějícímu vozidlu Škoda Felicia. To jelo od Berouna ve směru do obce Křižatky. „Došlo ke střetu automobilů, ovšem řidič Fordu Focus pokračoval v jízdě. Poté vjel mimo komunikaci a narazil do dopravní značky a kovového oplocení,“ přiblížila mluvčí berounské policie Michaela Nováková.