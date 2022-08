Zraněný muž musel být s těžkými zraněními odvezen do nemocnice. „Pacient utrpěl mnohočetná poranění a zdravotníci jej museli uvést do umělého spánku a zajistit mu dýchací cesty. Poté byl přepraven na oddělení ARO motolské nemocnice,“ uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Koridor podél Berounky stál. Hasiči zasahovali u požáru vlaku Arrivy

Tato nehoda si vyžádala dvouhodinové zpoždění a dopravce musel zavést náhradní autobusové spoje. Po ukončení zásahu záchranných složek a šetření události vlak pokračoval do Klatov. Jenže v úseku mezi Karlštejnem a Berounem, konkrétně u Srbska, došlo ke střetu s další osobou. Nakonec se naštěstí ukázalo, že podél tratě kráčející ženu vlak pouze smetl.

„Žena měla jít podél kolejí do Berouna, a jak se kolem ní rychlík prohnal, následující rázová vlna ji odhodila na zem. Následkem bylo lehčí zranění. Policisté u ní zjistili pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, když jí naměřili 0,7 promile,“ sdělila mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Přivolaní zdravotníci sraženou ženu ošetřili. Ta se údajně podle svědků poté snažila do zastaveného vlaku nastoupit a pokračovat dál do Berouna. Záchranáři ji ale odvezli do nemocnice. „Pacientka měla pohmožděný hrudník a rameno. Po prvotním ošetření jsme ji sanitkou převezli na centrální příjem Fakultní nemocnice v Motole,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

V důsledku šetření této nehody se rychlík zdržel o dalších 80 minut.

Muž u berounského nádraží přecházel kolejiště. Střet s vlakem nepřežil

K událostem se vyjádřili i mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, který uvedl, že střet jednoho vlaku s dvěma lidmi není úplně obvyklý, i když byly podobné případy v minulosti zaznamenány. Mluvčí hlavně připomenul, že pohyb osob v kolejišti je zakázaný.

„Člověk, který si zkracuje cestu přes koleje kdekoliv na železnici, nebo když využívá služební přechody ve stanicích, riskuje vážné zranění nebo dokonce usmrcení. V případě nehody to vždy pro konkrétní spoj několikahodinové přerušení a velké komplikace,“ upozornil Šťáhlavský.