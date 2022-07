Vydatné deště způsobily mohutný sesuv skály, do které v ranních hodinách posledního červnového dne narazil rychlík jedoucí do Prahy.

Následkem bylo vykolejení lokomotivy a první nápravy prvního vagonu. Pět cestujících se při incidentu lehce zranilo. Podle Správy železnic skála prošla pravidelnou revizí. Nic tedy nenaznačovalo tomu, že by se měla uvolnit.

Skála musí pryč. Vlaky mezi Karlštejnem a Zadní Třebaní dva dny neprojedou

„Zdejší skalní masivy procházejí pravidelnými kontrolami a ke dni sesuvu v důsledku silných dešťů nevykazovaly náznaky jakéhokoliv poškození. V obecné rovině lze doplnit, že se pravidelné kontroly pochopitelně netýkají pouze skal podél této trati, ale jsou s ohledem na bezpečnost provozu preventivně prováděny v rámci celé sítě Správy železnic. Tedy všude tam, kde se vyskytují v blízkosti tratí skalní svahy,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Skála, jejíž zřícený kus nehodu způsobil, byla minulý týden na základě odborného posudku částečně stržena. Inkriminované místo by se navíc v příštím roce konečně mohlo dočkat kompletní modernizace. Už před dvěma lety dostali železničáři od Centrální komise ministerstva dopravy souhlasné stanovisko k modernizaci celého úseku mezi Černošicemi a Karlštejnem, právě jeho součástí jsou nutné sanace přilehlých skal. Příprava projektu je momentálně ve fázi územního řízení.

Stavební práce zřejmě začnou příští rok

„Termín zahájení prací bude záviset na tvorbě rozpočtu, od něhož se odvíjí možnosti financování těchto investic, a také na získání potřebných povolení. Navíc se potýkáme s nejistou situací, která panuje ve stavebnictví. S pracemi by se tedy mohlo začít až někdy v příštím roce,“ doplnil Gavenda.

Druhá část modernizace trati naváže v úseku mezi Karlštejnem a Berounem. Na tuto etapu má Správa železnic již podanou žádost o stavební povolení. I zde bude potřeba provést sanaci skalních svahů. Práce proběhnou ve formě zajištění volných bloků a čištění vybraných míst i s použitím zajišťovacích sítí.

OBRAZEM: U Karlštejna vykolejil rychlík plný lidí, narazil do spadlé skály

„Stavba na tomto úseku, kde se nachází vůbec nejvíce skalních masivů určených k sanaci, by rovněž mohla začít v příštím roce. Práce budou probíhat ve špatně přístupném prostředí a za jednokolejného provozu,“ upřesnil Gavenda.

Právě to, do jaké míry má být síťování použito, se za asistence ochranářů řešilo několik let, protože se ke skalám váže několik podmínek ministerstva životního prostředí. Je zde například třeba ochránit exempláře lomikamene trsnatého, lomikamene vždyživého a hvozdíku. Zachovat se musejí i vzácné rostliny včelníku rakouského.