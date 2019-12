Řidič zmizel od nabouraného autobusu plného lidí. Proč asi?

/FOTOGALERIE/ Nebyli jste také mezi desítkami cestujících linkového autobusu, jehož řidič se vytratil poté, co naboural? Tak zní hodně neobvyklá otázka, s níž se ve středu 4. prosince obrátili na veřejnost středočeští policisté z územního odboru pro Prahu-venkov: Jih. Hledají svědky, kteří by pomohli objasnit, zda šofér řídil jako někdo, kdo má vše pod kontrolou a je v dobré kondici, či to bylo naopak. Šlo o jízdu v neděli odpoledne na příměstské lince Pražské integrované dopravy číslo 387, která se na Říčansku neobešla bez nehody.

Policie hledá svědky nehody linkového autobusu. | Foto: Policie ČR