Západní expres v Dobřichovicích srazil seniora. Zřejmě šlo o sebevraždu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na místě zemřel senior starší 80 let, kterého v pátek 20. září v poledne na nádraží v Dobřichovicích na Praze-západ srazil projíždějící rychlík. Šlo o vlak Ex 353 Západní expres mířící z Mnichova přes Plzeň do Prahy. Poté, co hasiči vynesli tělo, jež zůstalo pod soupravou, už muži záchranáři nemohli pomoci. Poranění, která utrpěl, byla smrtelná.

Z dění na nádraží v Dobřichovicích po smrtelném střetu vlaku se seniorem. | Foto: Týdeník Policie