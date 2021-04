A hasiči před polednem na twitteru potvrdili, že výjezdů k dopravním nehodám bylo v uplynulých hodinách víc než obvykle; mezi jejich zásahy figurují třeba i Těchařovice na Příbramsku či Újezd na Berounsku, kde se bylo třeba postarat i o uvolnění komunikace. Po poledni se naopak dostavil až nečekaný klid, kdy bez záznamu zůstal i středočeský přehled Centra dopravních informací Policie ČR.

17.4.2021, 11:18; Zbenice (PB)

Hasiči ze stanice Příbram a dobrovolní ze Zalužan zasahovali u osobního auta, které doslova vyletělo ze silnice.

Provedli předlékařské ošetření zraněné ženy, stabilizaci vozidla a protipožární opatření.

Nehoda komplikovala dopravu na silnici I/4.

Naštěstí hůř na pohled než ve skutečnosti vypadalo čtvrt hodiny před polednem místo nehody u obce Petrovice nedaleko Rakovníka, kde osobní auto skončilo v příkopu převrácené téměř na střechu. Poté, co řidičku prohlédli záchranáři, ukázalo se, že převoz do nemocnice není potřebný. Vážnější zranění utrpěla žena v osobním autě, které zhruba o půl hodiny dříve havarovalo na Příbramsku. U obce Zbenice přímo „vyletělo“ ze silnice I/4, příkop překonalo – a až za ním zůstalo ležet na levém boku. Zásah na místě nehody pak komplikoval dopravu na frekventovaném silničním tahu.

17.4.2021, 11:47; Petrovice (RA)

Středočeští hasiči dnes vyjíždějí ke zvýšenému počtu dopravních nehod.

Profesionální hasiči ze stanice Rakovník zasahovali u auta na střeše. Zajistili vozidlo a usměrňovali dopravu.

Řidičku vyšetřila posádka záchranné služby, hospitalizace nebyla nutná.

Zřejmě nejvážnější malér se stal už ráno v Úvalech na Praze-východ, kde křižovatkou hlavního tahu I/12 a Škvorecké ulice pod majáky projížděla sanitka záchranné služby z Vysočiny, vezoucí do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny pacienta k transplantaci srdce. Narazil však do ní řidič osobního auta, kterému padla na semaforu zelená, a sanitka pak ještě vrazila do auta čekajícího na světlech v protisměru. V sanitním voze přišli k úrazu dva záchranáři i pacient, kterého nicméně bylo možné dál transportovat do IKEMu – a v osobním autě byli zraněni řidič i spolujezdec.

Na středočeských silnicích byly poslední hodiny poměrně nešťastným obdobím. V pátek večer zaznamenali policisté i zvýšený počet střetů vodidel se zvěří – a během sobotního dopoledne hasiče až nečekaně zaměstnaly také požáry na silnicích: v Neratovicích na Mělnicku, Libušíně na Kladensku a ještě v Tehovci na Praze-východ.