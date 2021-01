Podle hospodáře místního mysliveckého sdružení Romana Tenkráta bachyně v současné době už mají nebo rodí mladé. „A vzhledem k tomu, že je zvýšený pohyb lidí v lesích – i kvůli covidu, prasata to vytlačuje z přirozeného útočiště a ukrývají se mezi chaty,“ vysvětlil Tenkrát.

Myslivci už sice v lokalitě udělali tři naháňky, vrážská chatová oblast je však velmi specifická, protože nabízí prasatům dobrý úkryt i dostatek potravy.

„Paní se zřejmě dostala mezi vracející se bachyni a její mladé. A bachyně proti ní v obraně vyběhla. Za jiných okolností se zvěř vždy snaží utéct,“ vysvětlil myslivec a připomněl, že lidé nesmí stát zvířatům v cestě nebo je překvapit.

Na procházce v lese je důležité být slyšen, stačí zašoupání nohou či lehké kopnutí do kamene. „Určitě by lidé neměli chodit do hustých porostů, kde jsou prasata obvykle zalehlá,“ dodal Tenkrát.