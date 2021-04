„Motorkář utrpěl zranění neslučitelná se životem. Tam bohužel už záchranáři nemohli pomoct. Zraněného muže ze zdemolovaného vozu vyprostili hasiči, a byl s vážnými poraněními transportován vrtulníkem do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Byla u něj nutná intenzivní lékařská péče včetně připojení na umělou plicní ventilaci,“ uvedla tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

Hasiči provedli komplikované vyproštění řidiče dodávky hydraulickým nářadím a současně jedním vodním proudem likvidovali požár motocyklu.

Jak potvrdila mluvčí policie územního odboru Praha-venkov západ Michaela Richterová, muž na motorce se snažil ujíždět před policejní hlídkou. „Řidiče motorky stavěla policejní hlídka z dálničního oddělení, protože mu naměřila rychlost 206 km/h. Motocyklista na místě hlídce zastavil, ale hned nato začal ujíždět směrem na Plzeň,“ upřesnila Richterová.

Motorkář měl navíc platný zákaz řízení, bylo mu odejmuto řidičské oprávnění, a to byl zřejmě hlavní důvod, proč hlídce ujížděl. „Poté se ale na dálnici otočil zpátky na Prahu do protisměru a čelně se srazil s dodávkou,“ popsala Richterová, co následovalo před srážkou.

Podle dalších informací byla nařízena soudní pitva, jestli v riskantním počínání motorkáře nehrála roli návyková látka. Od jedné hodiny do půl třetí byla dálnice v obou směrech zcela uzavřena. Od půl třetí byl provoz na Prahu zcela obnoven a ve směru na Plzeň se jezdilo jen odstavným pruhem.