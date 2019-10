Noc co noc to v posledních dnech bývá stejné: na středočeských silnicích se stane hned několik nehod se společným jmenovatelem: projíždějící vozidla se střetnou s volně žijící zvěří, což často vede i k poměrně značnému poškození aut. Zranění osob jsou naštěstí při těchto malérech spíše výjimečná.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Ve tmě, nyní ještě zahušťované mlhou, často řidiči nemají šanci nejen nárazu zabránit, ale mnohdy ani zvíře zpozorovat ještě před nárazem. Odborníci ostatně varují před pokusy o riskantní manévry. Zběsilé brždění nebo náhlé cukání volantem ve snaze o vyhnutí na poslední chvíli může vést k havárii mimo komunikaci. Ta v případě, že se by se do cesty připletl třeba strom, může mít i podstatně vážnější následky, než čelní náraz do zvířete. Doporučuje se tedy udržet auto v přímém směru.