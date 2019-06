Jde o zpravidla hodně vytíženou linku, kde bohužel problémy kvůli poruchám nejsou ojedinělé – ty však většinou souvisejí se závadami jednotlivých vlaků a nikoli s nefunkčností celé trati kvůli přerušení trolejového vedení.

V důsledku poruchy musel být na železnici zastaven provoz v úseku Dobřichovice – Praha-Smíchov (a „krátké spoje linky S7 Praha – Řevnice byly zrušeny). České dráhy zavedly náhradní dopravu čtyřmi autobusy s kyvadlovým provozem (s tím, že zastávka Všenory zůstane bez obsluhy).

Čtveřice autobusů však v tomto úseku znamená náhradu spíš symbolickou; pobrat všechny cestující, jež zde běžně přepravují vlaky, nemají šanci. Ranní kolaps se nezmírnil ani po sedmé hodině, kdy se v omezeném rozsahu podařilo obnovit provoz po jedné ze dvou traťových kolejí.

Dalším opatřením se stalo prodloužení dvou linek příměstské dopravy na Praze-západ. Trasy autobusů s čísly 664 a 665, jež s Černošicemi spojují Vonoklasy a Karlík, byly dočasně obousměrně protaženy z Černošic k Nádraží Radotín (se zajížďkou linky 665 ve směru z Karlíka do Černošic i k dobřichovickému nádraží).

„Z Černošic lze přejít přes lávku do Dolních Černošic na 243 do Lipenců a dále linkou 241 na Smíchov,“ poradil cestujícím web Pražské integrované dopravy. S tím, že jako náhrada může posloužit také linka číslo 448 do Mníšku pod Brdy – s pokračováním autobusy trojkové řady na Smíchov.

A už cestujícím v Berouně se dostalo upozornění, že je tentokrát rozumné jet přes Rudnou – ať už s využitím autobusové linky 380 směřující na pražský Zličín, nebo vlakové linky S6 na Smíchov, kde po neelektrifikované trati jezdí motoráky.